تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا من بينها 5 حالات في موسكو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 17:06

تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا من بينها 5 حالات في موسكو (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 13 March، 2020
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