المفوضية الأوروبية: نحن مستعدون لمساعدة إيطاليا بأي شيء ضروري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 15:36

المفوضية الأوروبية: نحن مستعدون لمساعدة إيطاليا بأي شيء ضروري (سبوتنيك)

منذ 7 mins 13 March، 2020
أخبار موقع المنار

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