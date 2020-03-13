جريحان فلسطينيان خلال قمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم(بالضفة المحتلة) الاسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيونية والتي خرجت تضامنا مع اهالي بيتا في تصديهم للمشاريع الاستيطانية على جبل العرمة.

وأفادت مصادر فلسطينية إن “أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى اصابة المصور الصحفي جعفر شتية بعيار معدني في الرجل وشاب اخر في الرجل ايضا و17 اخرين بالاختناق وعولجت جميع الحالات ميدانيا”.

واكدت المصادر “اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال ومئات الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوهم من اقتحام البلدة بعد اعادة عشرات قنابل الغاز باتجاههم”، واضافت ان “جنود الاحتلال حاولوا نصب كمائن في اماكن مختلفة الا انها فشلت ولم تسجل اية اعتقالات بسببها”.

ولفتت المصادر الى ان “المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من ابناء البلدة نصرة لاهالي بلدة بيتا جنوب نابلس الذين يتصدون لمشروع استعماري يستهدف جبل العرمة في البلدة”.

المصدر: وكالة معاً