السودان تعلن عن أول حالة إصابة بـ”كورونا” لرجل توفي يوم أمس

أعلنت وزارة الصحة السودانية الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر توفي الخميس. وجاء في بيان وزارة الصحة السودانية “تعلن وزارة الصحة الاتحادية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض “كورونا” المستجد والمسمي علميا “كوفيد – 2019″. المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في الخرطوم وقد توفي يوم أمس الخميس 12 آذار /مارس”.

وأضاف البيان أن المواطن “كان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من آذار / مارس”. وتؤكد وزارة الصحة الاتحادية بأنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن “الخطة القومية الموسعة لمكافحة “كورونا”.

المصدر: سبوتنيك