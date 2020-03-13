وزارة التربية اللبنانية: استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية حتى مساء الأحد 22 آذار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 15:34

وزارة التربية اللبنانية: استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية حتى مساء الأحد 22 آذار

منذ 12 mins 13 March، 2020
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