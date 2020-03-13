وزير الاقتصاد والتجارة احال 38 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء بسبب رفع اسعار الكمامات والمواد المعقمة والسلع الغذائية بشكل غير مبرر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 15:34

وزير الاقتصاد والتجارة احال 38 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء بسبب رفع اسعار الكمامات والمواد المعقمة والسلع الغذائية بشكل غير مبرر

منذ 32 mins 13 March، 2020
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