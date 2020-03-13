الكرملين: تم اتخاذ كل ما هو ضروري لضمان سلامة الرئيس الروسي من الفيروسات

كشف المتحدث الرئاسي في الكرملين دميتري بيسكوف “عن القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك ما يتعلق بالعدوى من فيروسات مختلفة”.

وقال بيسكوف الجمعة “الطب الرئاسي هو نشاط منفصل ومستمر طوال جميع الفترات وهذا لا يرتبط بأي نوع من الحالات الوبائية”، وتابع “لذلك يتم القيام بكل ما هو مطلوب لحماية الرئيس من الأمراض الموسمية وغيرها”.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد خضع لأي نوع من الفحص بشأن فيروس كورونا؟، قال بيسكوف “ليس لدي مثل هذه المعلومات”، واوضح “الحقيقة هي أن المعلومات عن الحالة الصحية للرئيس ليست من نوع المعلومات المطلوب نشرها بالتفصيل وتعميمها على الكل”.

المصدر: روسيا اليوم