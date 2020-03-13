شمخاني: هناك بعض أوجه التشابه بين اغتيال الشهيد سليماني والاعتداء المزعوم على التاجي

أكد أمين مجلس الأمن القومي الايراني علي شمخاني الجمعة أن “هناك بعض اوجه التشابه بين جريمة اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس والمزاعم الأميركية بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في بغداد”. وقال علي شمخاني، في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر الجمعة، “أثناء زيارتي لبغداد طلبت من السلطات العراقية تحديد هوية عناصر عميلة في العراق ساعدت الأميركيين في عملية اغتيال الشهيدين سليماني وابو مهدي المهندس”.

واضاف “يبدو أن هناك اوجه تشابه بين تنفيذ خطة اغتيال الشهيدين المذكورين والمزاعم الاميركية بشان شن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في بغداد. وكان قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الارهابي، الجنرال كينيث ماكنزي، قد زعم أن ايران بالوقوف وراء هجوم التاجي. يُذكر أن قاعدة التاجي شمال بغداد تعرضت لهجوم صاروخي الاربعاء، حيث اعترفت المصادر الأميركية بمقتل جنديين امريكيين وجندي بريطاني وجرح ١٠ جنود آخرين اثر القصف.

المصدر: مهر