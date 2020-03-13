ارتفاع عدد مصابي “كورونا” في فلسطين إلى 35

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن “عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفاع في فلسطين ليصل الى 35 حاله بعد اكتشاف أربع حالات جديده في بيت لحم لفتاتين وشابين”.

وأكد ملحم الجمعة أن “الحالات الصحية للحالات الـ 31 المصابة من قبل في مدينة بيت لحم وطولكرم مستقرة وأنَّ جميع العينات التي خضعت للفحص من القادمين عبر معبر الكرامة وعددها 38 حاله ظهرت نتيجتها سلبيه أي انها خاليه من المرض، ولكنها ستخضع للحجر المنزلي”.

وذكر ملحم أن “عدد الفحوصات التي أجريت من بداية ظهور المرض وحتى الآن في فلسطين 1929 عينه، وأنَّ الحالات المصابة 35 حالة، بينها 13 من الاناث و22 من الذكور”، ولفت الى ان “الحالات لا زالت محصورة في منطقه مدينه بيت لحم والحالة في طولكرم”.

وكشف ملحم عن “اجتماع مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة مع مدراء الصحة في المحافظات شمال الضفة الى وضع خطه لتحديد المراكز استقبال المرضى ومراكز الفرز ووضع الخطة لمواجهه هذا الوباء في حال ظهور حالات في المحافظات الشمالية”.

المصدر: فلسطين اليوم