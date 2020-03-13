وزارة الصحة الايرانية تعلن اصابة 11 آلاف و364 شخصاً بفيروس كورونا في البلاد

أعلن رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحية والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور الجمعة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ايران بلغ 11 الاف و364 شخصا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 514 حالة، بينما تعافى من اجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الآن 3 الاف و529 مصابا. وفي مؤتمره الصحفي الجمعة حول آخر المستجدات ذات الصلة بفيروس كورونا في ايران، أوضح جهانبور أنه وفقا للنتائج المخبرية سُجلت منذ ظهيرة أمس الخميس لغاية اليوم الف و289 حالة جديدة من الاصابة بالفيروس ليبلغ اجمالي عدد المصابين في ايران الى 11 الاف و364 شخصا.

واعرب المسؤول الاعلامي في وزارة الصحة الايرانية عن ارتياحه لتعافي 3 الاف و529 شخصا من اجمالي المصابين لحد الان، كما اسف على تسجيل 85حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد ليبلغ اجمالي عدد المتوفين في البلاد 514 شخصا. كما تطرق الى مختبرات الكشف عن الاصابة بالفيروس؛ مبينا ان عدد هذه المختبرات ارتفع من 30 الى 50 محتبرا؛ كما توقع بان يصل الى 70 مختبرا في المستقبل.

المصدر: ارنا