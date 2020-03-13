عودة قرابة 630 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 14:00

عودة قرابة 630 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

منذ 54 mins 13 March، 2020
اللاجئون السوريون على الحدود مع الأردن
اللاجئون السوريون على الحدود مع الأردن
سورية - عربي وإقليمي

 أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأنه حوالي 630 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 627 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 196 لاجئا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 431 شخصا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وتم خلال الــ24 ساعة الأخيرة تأهيل 4 منازل سكنية وروضة أطفال ومدرستين. ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير30 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: سبوتنيك

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