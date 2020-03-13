وزير الاقتصاد الفرنسي: منع دخول الأوروبيين إلى الولايات المتحدة يثير حالة من الذعر في الأسواق

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن القرار بمنع دخول الأوروبيين مؤقتًا إلى الولايات المتحدة، “أثار حالة من الذعر في الأسواق”. وقال لومير، في مقابلة مع قناة “بي.اف.ام” الفرنسية، “آسف لقرار الرئيس الأميركي ترامب بغلق الحدود أمام المسافرين الأوروبيين بهدف مكافحة كورونا”، مضيفا أن ” قرار الولايات المتحدة هو خطأ صحي وهذا أمر مؤسف لأن الخطأ الصحي يؤدي لأخطاء سياسية ويتسبب بفوضى في الاقتصاد”. هذا وقال لومير إنه سيتصل اليوم بنظيره الأميركي ستيفين منوشين لكي يعرب له عن وجهة نظره.

المصدر: سبوتنيك