بالصور العاصفة خلفت اضرارا فادحة في قرى وبلدات اقليم الخروب

تسببت العاصفة الهوجاء التي ضربت لبنان أضرارا جسيمة في منطقة إقليم الخروب، في معظم القرى والبلدات، وتسببت باقتلاع وتكسير العديد من الأشجار في الحقول وعلى جوانب الطرق، وانهيارات على الطرق، واقتلاع عدد كبير من حجارة القرميد على المنازل والخيم، وانهيار عدد منها على السيارات، بالاضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بخطوط الهاتف والكهرباء، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي منذ ليل أمس وحتى الساعة، فيما باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان إصلاح الأعطال في الخطوط التي تعرضت للعزل والانقطاع.

واستنفر عناصر الدفاع المدني في المنطقة ليلا ورفعوا الأشجار من وسط الطرق، وفتحوا الطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين، بالتعاون مع شرطة بلديات المنطقة.

أما على طول ساحل المنطقة الممتد من الناعمة وحارة الناعمة، مرورا بالدامور والسعديات والجية والرميلة وجدرا وعلمان، فقد تضررت الخيم الزراعية بشكل كبير، وتم تدمير وتلف المزروعات بداخلها، مما رفع من نسبة الخسائر لدى المزارعين، لا سيما في هذه الأوضاع الصعبة، وقد ناشد المزارعون الحكومة ووزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة لتعويضهم.

كما تضررت بفعل العاصفة اللوحات الاعلانية، الموضوعة على طول الأوتوستراد الساحلي وعلى جوانب الطرق، مقتلعة العديد منها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام