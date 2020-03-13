العاصفة تسببت بتعكير المياه في منطقة البترون وانقطاع خطوط الكهرباء للابار الارتوازية

أدت الأمطار والسيول التي تساقطت الى ارتفاع نسبة العكارة في مياه نبع دله والغواويط الذي يروي منطقة البترون ما حال دون قدرة المحطة على معالجتها.

وأصدرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي بيانا أعلنت فيه قطع المياه عن بلدات وقرى منطقة البترون التي تتغذى من النبع بسبب العكارة، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وأكدت انها سوف تعاود توزيع المياه إلى هذه البلديات عند انخفاض نسبة العكارة.

كما تسببت العاصفة بأعطال في الخطوط الكهربائية الخاصة بالآبار الارتوازية التي تغذي عددا من القرى والبلدات ما أدى إلى توقف العمل فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام