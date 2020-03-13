6 طرق لزيادة تركيزك وإنجاز المزيد من العمل

هل تشعر بفقدان التركيز أثناء تنفيذ مهام عملك أو في حياتك بصفة عامة، وعدم القدرة على التركيز يزيد من الضغط النفسي مما يجعل التركيز أكثر صعوبة، إذاَ عليك أن تعرف أن نقص التركيز يكون لأسباب مختلفة مثل كبر السن وقلة النوم، كما أن الكم الهائل من المعلومات التي تعالجها عقولنا، خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، تجعل من الصعب التركيز على مهمة لأكثر من بضع دقائق،

في هذا التقرير نتعرف على طرق لزيادة التركيز وإنجاز العمل، وفقا لموقع تايمز أوف انديا..

1- درب عقلك

تساعد ألعاب تدريب الدماغ مثل السودوكو أو الكلمات المتقاطعة على تطوير ذاكرة قصيرة المدى ، وحل المشكلات ومهارات المعالجة، تعمل هذه التمارين الصغيرة لمدة 15 دقيقة لدماغك مما يساعد في الحفاظ على التركيز لفترات أطول، والألعاب التي يمكنك تجربتها:

السودوكو.

الكلمات المتقاطعة.

-ألعاب الكلمات أو الرياضيات.

２- تناول طعام لصحة عقلك

من المهم تناول وجبة مناسبة للحفاظ على صحة دماغك، لا يعد تجاهل وجبة الإفطار فكرة جيدة إذا كنت تريد يوم عمل منتج في المستقبل.

تناول وجبة متوازنة في الصباح لمنع الأدرينالين من يجعلك تشعر بالارهاق، احتفظ بزجاجة من الماء في المكتب، حيث أن الجفاف يؤثر على تركيزك.

３- خذ استراحة

من المستحسن أن تأخذ استراحة إذا كنت تعمل على نفس الشيء لفترة طويلة، يعمل التبريد والهدوء على تحسين التركيز ويساعدك على اجتياز المزيد عند بدء العمل مرة أخرى، استخدم هذه الاستراحة للتنزه وقضاء بعض الوقت مع الطبيعة لتصفية ذهنك، من المستحسن الابتعاد عن الأجهزة الرقمية لأنها تسبب التوتر أكثر.

４- التنظيم

قبل البدء في العمل ، خذ 15 دقيقة للتخطيط لليوم التالى، تساعدك كتابة الأشياء التي يجب القيام بها في اليوم التالي وتخطيط وقتك وفقًا لذلك على الأداء بشكل أفضل. علاوة على ذلك ، إذا كنت تخطط لليوم التالي ، يمكنك تحديد أولويات العمل وفقًا لوقت اليوم الأكثر نشاطًا بالنسبة لك. تنافس في المهام الصعبة خلال وقت يكون تركيزك فيه في ذروته.

５- اعمل شيئا واحدا في وقت واحد

دماغك قادرة على إعطاء اهتمام جزئي فقط للعديد من المهام التي تقوم بها في نفس الوقت عندما تقوم بمهام متعددة، ترتكب المزيد من الأخطاء وتحقق أقل، بدلاً من ذلك ، ركز على مهمة واحدة في كل مرة وأخذ استراحة قصيرة قبل الوصول إلى المهمة التالية للحصول على أفضل النتائج.

６- تخلص من عوامل التشتيت

يعد الهاتف المحمول أكبر مصدر إلهاء. يضطر الناس إلى التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائلهم كل بضع دقائق، من الأفضل إبقاء هذه عوامل التشتيت بعيدًا، ضع هاتفك بعيدًا قبل أن تبدأ مهمة في مكان العمل ، يؤثر التحميل الزائد المستمر للمعلومات من رسائل البريد الإلكتروني أيضًا على تركيز الشخص.

المصدر: اليوم السابع