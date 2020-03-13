لماذا تظهر علامات زرقاء على جلدك بدون سبب؟

الكدمات من الأشياء التي يصاب بها الكثير من الناس بدون سبب، ففي بعض الأحيان قد تكتشف كدمة على ساقك أو ذراعك بدون سبب واضح، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ظهور علامات زرقاء أو كدمات على جلدك، وفقاً لموقع كلايفند كلينيك الأمريكي.

وقالت الدكتورة دانا أنجيليني، أخصائية أمراض الدم، أنه من الشائع أن تصطدم بالأشياء ولا تتذكر وأن ترى كدمات صغيرة على ساقيك أو ذراعيك، ومع ذلك فإن الكدمات غير المبررة على الظهر أو الوجه غير عادية.

كيف تتطور الكدمات على جلدك

قد تصاب بكدمة من إصابة في الجلد أو الأنسجة تحت الجلد، ولن ترى نزيفًا خارجيًا، لكن الأضرار التي لحقت الأوعية الدموية تحت الجلد تسبب تمزق وتسرب الدم تحت السطح، مما يسبب تلون الجلد باللون الأزرق أو الأرجوانى.

في البداية يكون الجلد أحمر أو أرجواني، فعندما تلتئم الكدمة، قد تتحول إلى اللون البني أو الأخضر أو الأصفر، غالبًا ما تكون المنطقة المصابة منتفخة أو رقيقة أو مؤلمة.

لماذا تتعرض للكدمات بسهولة؟

تعد الحوادث البسيطة – الصدمة في الأثاث أو السقوط أو إسقاط شيء ما على ساقك أو يدك أو قدميك – هي السبب الأكثر شيوعًا للكدمات.

وبعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الأسبرين، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين وأدوية سيولة الدم يمكن أن تزيد من تعرضك للكدمات.

وقال الدكتور أنجيليني: “حتى المكملات الغذائية بدون وصفة طبية، مثل الثوم، والجنكة، والجينسنج، وزيت السمك يمكن أن تمنع وظيفة الصفيحات الطبيعية للدم وتسبب كدمات”.

العمر عامل آخر لكثرة التعرض للكدمات، فكبار السن أكثر عرضة من الشباب للكدمات.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى للكدمات ما يلي:

-نقص فيتامين ب 12 وفيتامين ج أو فيتامين ك.

-اضطرابات الدم مثل مرض فون ويلبراند، الهيموفيليا، عيوب وظائف الصفائح الدموية أو غيرها من اضطرابات تخثر الدم.

-الاعتداء المنزلي والضرب.

-تعاطي الكحول.

-سوء التغذية.

المصدر: اليوم السابع