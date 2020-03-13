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March 13 2020 - 10:52

إيران تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة العسكرية في العراق

منذ 18 mins 13 March، 2020
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي
ايران - عربي وإقليمي

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، تورط طهران في الهجوم على قاعدة عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي “لا يمكن للولايات المتحدة أن تحمل الآخرين المسؤولية عن وجودها غير الشرعي في العراق ورد فعل شعب هذا البلد على قتل القادة والمقاتلين العراقيين”.

وأضاف موسوي حسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية أن ” ترامب، بدلا من الخطوات الخطيرة والاتهامات التي لا أساس لها، سيكون من الأفضل له إعادة النظر في وجود وطريقة عمل قواته في المنطقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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