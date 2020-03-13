الرئيس روحاني يوعز بمنح الشرائح الضعيفة 3 حزم للدعم المعيشي في ظل تفشي كورونا

اوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني بمنح الشرائح الضعيفة في المجتمع 3 حزم للدعم المعيشي بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا على مدخولاتهم.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية في تقرير له مساء الخميس، انه اثر تلقي تقرير فريق عمل ادارة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في البلاد على الشرائح الضعيفة واصحاب الاعمال الذين تضرروا بسبب ذلك، فقد اوعز رئيس الجمهورية بمنح 3 حزم دعم معيشية للشرائح الضعيفة الذين تضررت اعمالهم بصورة جادة على اعتاب العام (الايراني) الجديد (يبدا في 21 اذار/مارس).

ووفقا لتقرير الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية فمن المتوقع ان يشمل هذا الدعم 3 ملايين اسرة ايرانية.

وبناء على القرار الصادر عن رئيس الجمهورية ستمنح حزمة الدعم الاولى قبل انتهاء العام للمشمولين الذين تم تحديدهم بواسطة بنك معلومات الايرانيين، فيما سيتم منح الحزمتين الاخريين للمشمولين في بداية العام الجديد.

وتم تكليف منظمة التخطيط والميزانية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحزم الدعم المعيشية هذه.

يذكر ان فريق عمل ادارة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في البلاد الذي تم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية يعقد اجتماعاته بانتظام لدراسة المعضلات والاضرار الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا على اقتصاد البلاد ومن ثم يرسم السياسات التعويضية ويضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالة ارنا