السفير الصيني بطهران: التضامن والتعاون اقوى سلاح للتغلب على فيروس كورونا

اعتبر السفير الصيني في طهران “جانغ هوا” انتشار فيروس كورونا قضية عابرة للحدود، مؤكدا بان التضامن والتعاون يعدان اقوى سلاح للتغلب عليه.

وفي تعليق له قال السفير الصيني، في الواقع ان هذا الفيروس هو عدونا المشترك وان التضامن والتعاون يعدان اقوى سلاح للتغلب على انتشار الفيروسات التي تهدد صحة وسلامة شعوب العالم كلها في المقام الأول.

واكد “جانغ هوا” ضرورة المكافحة المشتركة بين جميع الدول ضد فيروس كورونا كعدو عالمي مشترك، واشار إلى مساعدة ودعم الحكومة والشعب الإيراني في وقت كانت فيه الصين تواجه هذه الأزمة مؤخراً، وقال ان الصين حكومة وشعبا تقدم اليوم الدعم المتبادل وتتعاطف مع ايران في سياق ازمته لمواجهة فيروس كورونا.

واعتبر ان انتشار فيروس كورونا في ايران قد آلم قلوب مئات ملايين الصينيين وقال، رغم ان الصين مازالت تعاني من ضائقة من ناحية المعدات الطبية لكنها وفي اول فرصة ممكنة ومن دون اي تردد قدمت دعمها لايران.

واشار في هذا السياق الى المساعدات التي قدمتها الحكومة الصينية والحكومات المحلية والشركات الصينية العاملة في ايران والشعب الصيني من حيث المعدات الطبية والصحية، لافتا الى جمع نحو 4 ملايين يوان في غضون 24 ساعة من مختلف شرائح الشعب الصيني دعما لايران في مكافحتها لفيروس كورونا حيث تم تقديمها للسفارة الايرانية في بكين.

كما لفت الى ان الصين زودت ايران بخبراتها التي اكتسبتها في مجال مكافحة الفيروس وارسلت فريقا من الاطباء الاخصائيين الى ايران لهذا الغرض ايضا.

واستنكر السفير الصيني الاتهامات التي يطلقها المسؤولون الاميركيون في لحظات حاسمة في مكافحة فيروس كورونا، وقال، للاسف اننا وفي اللحظات الحساسة لمكافحة الفيروس في مختلف الدول شهدنا توجيه اتهامات لا اساس لها من قبل اميركا للصين بزعم عدم الشفافية في هذا المجال.

واضاف، انه بالتزامن مع اللحظات الحاسمة لكفاح الحكومة والشعب الايراني ضد تفشي فيروس كورونا شهدنا استمرار الحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران وهو في الواقع اجراء ياتي في سياق خلق العقبات في طريق مكافحة الفيروس.

واكد بان الصين ستواصل مواقفها العلنية والشفافة والمسؤولة وهي ضمن تعزيز تعاونها ومشاوراتها مع مختلف الدول ومنها ايران ستضع في جدول اعمالها المواجهة المشتركة لهذا الفيروس واضاف، انه من جانب اخر ستواصل الصين في اطار امكانياتها تقديم مساعدتها التقنية والمعداتية التي تحتاجها ايران لنتغلب عبر هذا التعاون بمعية ايران على هذه المعضلة.

واشار الى علاقات الصداقة الوثيقة والعريقة على مر التاريخ بين الشعبين والبلدين وقال، ان الطرفين اثبتا خلال الحرب الراهنة ضد فيروس “كوفيد-19” مشاعر الصداقة في المصاعب لبعضهما البعض وبطبيعة الحال فان هذا الدعم المتبادل والصداقة الحقيقية سيستمران بينهما.

واكد السفير الصيني في الختام، انه ومع انتهاء شتاء كورونا سيتجه التعاون بين ايران والصين لاستقبال براعم الربيع والمستقبل الوضاء.

المصدر: وكالة ارنا