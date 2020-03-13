موسوي: نمتلك افضل الكوادر الطبية في العالم ولا حاجة لنا للاميركيين

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بان ايران تمتلك افضل واكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة، ولا حاجة لها للاطباء الاميركيين.

وكتب موسوي في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فجر الجمعة” اننا نمتلك افضل واكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة ولا حاجة لنا للاطباء الاميركيين”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في الاشارة الى تصريحات ترامب الاخيرة انه وبدلا عن ابداء الحرص المزيف المتسم بالنفاق والتباهي المقزز ، اوقفوا الارهاب الاقتصادي والطبي لتصل الادوية والمعدات الطبية الى الكوادر الطبية والشعب الايراني، فضلا عن ذلك؛ تابعوا اوضاع الشعب الاميركي! .

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد قال في تصريح صحفي على هامش لقائه رئيس وزراء ايرلندا في البيت الابيض، ان بعض الدول تعاني ازمة.

واضاف، اننا نمتلك افضل الاطباء في العالم واقترحنا على ايران مساعدتها.

المصدر: وكالة ارنا