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March 13 2020 - 10:52

البورصة الأمريكية تسجل خسائر فادحة

منذ 43 mins 13 March، 2020
اقتصاد - صفحات منوعة

هوت بورصة وول ستريت الأمريكية أمس  الخميس، وسجل مؤشرها “داو جونز الصناعي” أدنى مستوى في نحو 33 عاما، وذلك في ظل حالة الهلع التي تشهدها الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء الهبوط بعدما فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا ما أثار هلع المستثمرين وهز الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وأظهر موقع “بلومبرغ”، أن المؤشر “داو جونز الصناعي” تراجع بنسبة 9.99% إلى 21200.89 نقطة ونزل المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 9.51% ليسجل 2480.63 نقطة، فيما هبط المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 9.43% إلى 7201.80 نقطة.

المصدر: روسيا اليوم

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