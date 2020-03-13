زعيم كوريا الشمالية يشرف على مسابقة رمايات مدفعية

كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، أشرف شخصيا على مسابقة رمايات مدفعية.

وجاء حضوره للمسابقة يوم الخميس، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية 3 مقذوفات قبالة سواحلها الشرقية يوم الاثنين، وهو ثاني اختبار للأسلحة تجريه بيونغ يانغ هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “المسابقة هدفت إلى فحص وتقييم انتقائيين لكيفية استعداد قوات المدفعية لكل فيلق للقتال”.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن كيم قوله “مع الأخذ في الاعتبار دائما أن الحروب الحديثة تنطوي على حرب المدفعية والاستعدادات القتالية لرجال المدفعية هي بالضبط ما ينطبق على الجيش الشعبي”.

وقالت وكالة الأنباء “بناء على أوامره، تم الإطلاق من جميع قطع المدفعية.

غير أن الوكالة لم تقدم تفاصيل عن المكان المحدد الذي أقيمت فيه المسابقة.

وكان كيم قد أشرف على تجارب إطلاق المقذوفات مرتين هذا الشهر. ويبدو أنها جزء من التدريبات العسكرية الشتوية لكوريا الشمالية.

وتجري التدريبات العسكرية الشتوية على الرغم من جهود كوريا الشمالية على مستوى البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي نشأ في الصين المجاورة وانتشر بسرعة وعلى نحو واسع في كوريا الجنوبية المجاورة.

المصدر: وكالات