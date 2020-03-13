أول إصابة بكورونا في مقر الأمم المتحدة

أفادت مصادر دبلوماسية الخميس بأن الفحوص الطبية أظهرت إصابة دبلوماسية من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا، لتكون بذلك أول إصابة تسجل في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وهذه الدبلوماسية العاملة في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتعامل مع المسائل القانونية، توجهت إلى مقر الأمم المتحدة للمرة الأخيرة يوم الاثنين. وفي اليوم التالي ظهرت عليها أعراض الإنفلونزا.

وجاء في رسالة للبعثة الفلبينية أرسلت إلى وفود دبلوماسية عدة لدى الأمم المتحدة، “تلقت (الدبلوماسية الفلبينية) مكالمة اليوم (الخميس) تخبرها بأنها مصابة بكوفيد-19”.

وأضافت الرسالة “تم إغلاق مقر البعثة الفلبينية، وصدرت تعليمات لجميع” الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحي.

ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية