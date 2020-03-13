التحكم المروري: 13 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 09:14
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التحكم المروري: 13 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
13 March، 2020
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