أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 13-03-2020

النهار

• لوحظ أنّ أمينةً عامةً لحزب بارز لم تشارك في لقاء سياسي وإعلامي جامع عقده رئيس الحزب اخيرا وأعلن خلاله جملة مواقف، ما يؤكد أنّ هناك تباينات تجمعها ببعض مسؤولي هذا الحزب.

• تدرس إحدى الدول الخليجية مساعدة مؤسسات كانت تقوم بدعمها منذ حقبة الستينات، ولكن وفق آليات جديدة نظراً إلى المتغيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، وهي تدرس إمكان إشرافها على صرف هذه المساعدات بمراقبة لصيقة لكل شاردة وواردة.

• عُلم أنّ استقالة بعض رؤساء الأندية الرياضية التاريخية في الأيام الماضية إنّما تصب في خانة إفلاس هذه الأندية المالي وعدم تجاوب السياسيين مع الدعم وغياب المرجعيات السياسية التي كانت تدير هذه الدفّة عبر غطائها السياسي.

• تردد ان تعيينات كلية الطب في الجامعة اللبنانية اقتصرت على مناصرين لحركة “امل” و”التيار الوطني الحر” ووجوه جدد لا تعرفها الكلية.

اللواء

• تُطبخ في عواصم فاعلة، قضية الانتقال الرئاسي عندما يحين الوقت، بوصفه المدخل العملي، لبدء الخروج من الأزمة القاتلة!

• تحاشت وزيرة حضور جلسة سابقة لمجلس الوزراء، لاعتبارات قيل أنها تتعلق بموقف أخذته افتقر إلى التدقيق المسبق.

• يتعاظم الاتجاه في العالم لإعلان ان مخطط “كورونا” معدّ سلفاً، وبعناية بالغة التحكّم والرقابة؟!

الجمهورية

• لوحظ أن نائباً من تكتل كبير لم يشارك في أي من اجتماعات التكتل منذ مشاركته في ذكرى 14 شباط الماضي.

• تبلغ أحد الوزراء من مسؤول أممي أن انشغال العالم بفيروس كورونا أرجأ أي تفكير بتقديم أي مساعدات للبنان في هذه المرحلة.

• سأل مرجع سياسي عن قرار قضائي – مالي تم اتخاذه قبل أيام، فجاءه الجواب: يبدو أنه كان حبراً على ورق، وهو ما سيدفع باتجاه إعادة تحريك القضاء في وجه الجهات التي تنصلت من هذا القرار.

البناء

• قال قضاة بارزون إن مطالعة وزيرة العدل التي تضمنت ملاحظاتها على التشكيلات القضائية أحرجت مجلس القضاء الأعلى بما تضمنته من مقاربة في الفقه القانوني رفعت سقف مناقشة مفهوم التشكيلات، رغم قناعة البعض بأن لها صلة باعتراض رئيس الجمهورية على أسماء معينة، لأن المطالعة خلت من الأسماء واقتصرت على مبادئ لا يمكن تجاهلها.

• قالت مصادر دبلوماسية إن إعلان القيادة الأميركية بأن الهجوم الذي تعرّضت له القوات الأميركية في العراق لا يغيّر من تقييمها لجهة عدم وجود خطر استهداف من جانب إيران يعني أن لا نية أميركية بترجمة التهديد السابق بالردّ على إيران عندما تتعرّض القوات في العراق لاستهداف من حلفاء إيران.

المصدر: صحف