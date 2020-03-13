إيطاليا تخطر روسيا بإرجاء اجتماع دولي حول ليبيا بسبب كورونا

أعلنت الخارجية الروسية أن حكومة إيطاليا أخطرتها بإرجاء اجتماع دولي حول ليبيا، كان من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم في روما، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأكدت الخارجية الروسية أن المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي أبلغ ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي بقرار تأجيل اجتماع للجنة الخاصة بمتابعة تطبيق مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا كان من المقرر أن يعقد في روما في 19 مارس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وبحث الطرفان الأوضاع في ليبيا وتنسيق الجهود الدولية لإطلاق تسوية سياسية للنزاع في البلد المذكور بأسرع وقت ممكن.

وتحولت إيطاليا إلى ثانية أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على مستوى العالم بعد الصين، وبلغت حصيلة ضحايا الوباء فيها 827 حالة وعدد الإصابات 12472، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات