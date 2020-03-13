الرزاز يترأس اجتماعا خاصا لبحث آثار كورونا على الاقتصاد الأردني

خصص الفريق الاقتصادي الحكومي في الأردن اجتماعه اليوم الخميس، لبحث الآثار المتوقعة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وقطاعات محددة منه.

وركز الاجتماع على السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية ودعم القطاعات الاقتصادية المتوقع أن تتأثر نتيجة لتداعيات هذا المرض.

وقال رئيس الوزراء الأردني في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن “الحكومة تعمل بشكل حثيث ومستمر على الأمور المتعلقة بالمرض والعدوى والوقاية منه، وهي تبلغ المواطنين أولا بأول بالمعلومات المتعلقة به وبكل شفافية”، وذكر أنه يوجد فريق يعمل على مدار الساعة لإدارة هذا الملف.

ولفت الرزاز إلى أن اجتماع الفريق الاقتصادي اليوم ضم جميع الوزارات المعنية والبنك المركزي الأردني، وجاء في سياق التركيز على الجانب الاقتصادي نتيجة لتداعيات هذا المرض على الأردن وجميع دول العالم من الناحية الاقتصادية.

وأكد رئيس وزراء الأردن، ضرورة وضع خطة متكاملة للقطاعات المختلفة التي تتأثر سلبا وبنفس الوقت معالجة كل القضايا المتعلقة بالتجارة الخارجية والداخلية، وشدد على ضرورة توفير المخزون الكافي من المواد الغذائية والسلع الأساسية ومشتقات الطاقة.

وأشاد رئيس الوزراء، بالمشاركة الحقيقية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عبر مبادرات تثبت تكاتف جميع أبناء الوطن في هذه اللحظات.

المصدر: وكالات