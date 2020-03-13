روسيا تحظر دخول الإيطاليين إلى أراضيها حتى إشعار آخر

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا بحظر دخول مواطني إيطاليا أراضي روسيا الاتحادية حتى إشعار آخر، ووقف إصدار تأشيرات الدخول الروسية لهم.

ويكلف قرار الحكومة وزارة الداخلية بتعليق استلام الوثائق وتسجيل وإصدار الدعوة والتأشيرات للإيطاليين، ووزارة الخارجية بإبلاغ سلطات إيطاليا بالتدابير الروسية المتخذة، نظرا لظروف خاصة مبررة ومؤقتة.

وتحولت إيطاليا إلى ثانية أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على مستوى العالم بعد الصين، وبلغت حصيلة ضحايا الوباء فيها 827 حالة وعدد الإصابات 12472، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات