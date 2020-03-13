الإمارات تضيء مبانيها بألوان العلم الصيني تضامنا مع بكين في مواجهة كورونا

قامت الحكومة الإماراتية بإضاءة أبرز معالم ومباني الدولة بألوان العلم الصيني، وعبارات بالصينية تعبّر عن علاقة الصداقة القوية بين البلدين، ودعم جهود الصين ضد فيروس كورونا المستجد.

وهذه هي المرة الثانية خلال ستة أسابيع التي تعبر فيها الإمارات عن تضامنها مع الصين من خلال رسائل عبر معالمها المشهورة مثل برج خليفة أطول مبنى في العالم، ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وغيرها من المعالم الرئيسية.

وظهرت رسائل عديدة كانت أهمها لبيت شعر صيني مشهور يقول: “الصديق الحقيقي يكون دائما قريبا رغم بعد المسافة”.. وتقول رسالة أخرى “إن الصين حتما ستنتصر في النهاية”، “وأن المسافات الطويلة لا تفرق بين الأصدقاء الحقيقيين”.

المصدر: وكالات