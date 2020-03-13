سيناتور أمريكي يحجر على نفسه في انتظار نتائج فحوص كورونا

أعلن مكتب السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام، أنه قرر الحجر على نفسه بعد حضوره اجتماعا مع وفد برازيلي في فلوريدا، أصيب أحد أعضائه بكورونا.

وجاء في بيان عن مكتب السيناتور أنه “زار مارا لاغو نهاية الأسبوع الماضي وهو لم يتواصل مباشرة مع رئيس البرازيل الذي ينتظر نتائج فحصه لكشف فيروس كورونا، أو المتحدث باسمه الذي تأكدت إصابته”.

وتابع البيان أن غراهام قرر الحجر على نفسه بعد التشاور مع طبيبه، وهو ينتظر الآن نتائج الفحوص.

وأوضح مكتب السيناتور أن هذا الإجراء احترازي، وأن غراهام سيستمر بالعمل من المنزل.

يذكر أن ليندسي غراهام كان بين المشاركين في اجتماعات الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أثناء زيارته ولاية فلوريدا الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، الذي التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات