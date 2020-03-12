الرياح ادت الى اقتلاع اشجار في صيدا وسقوطها على عدد من السيارات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 20:48

الرياح ادت الى اقتلاع اشجار في صيدا وسقوطها على عدد من السيارات

منذ 34 mins 12 March، 2020
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