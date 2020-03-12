رياح قوية محملة بالغبار ضربت منطقة صور وادت الى اضرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2020 - 20:48

رياح قوية محملة بالغبار ضربت منطقة صور وادت الى اضرار

منذ 34 mins 12 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة