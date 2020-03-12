عند حصول رياح قوية، على المواطنين عدم ركن سياراتهم قرب الاشجار او اللوحات الاعلانية او اشياء معرضة للسقوط وتخفيف السرعة اثناء القيادة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 12 2020 - 20:48

عند حصول رياح قوية، على المواطنين عدم ركن سياراتهم قرب الاشجار او اللوحات الاعلانية او اشياء معرضة للسقوط وتخفيف السرعة اثناء القيادة (التحكم المروري)

منذ 39 mins 12 March، 2020
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