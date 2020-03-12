مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الخميس 12-03-2020

أسرَ كورونا الملايينَ داخلَ جدرانِ دولِهم ، فلا صوتَ يعلو على صوتِ مكافحةِ الفيروس ، الذي واصلَ تمددَه حولَ العالمِ مسجلاً المزيدَ من الاصاباتِ وملحقاً خسائرَ فادحةً في الاسواقِ الماليةِ والحركةِ الاقتصادية، ومعهُ رُفعت حالةُ الإستنفارِ والتأهبِ لمواجهةِ فيروس يمكنُ السيطرةُ عليه إذا عَززت الدولُ إجراءاتِ التصدي له وفقَ منظمةِ الصحةِ العالمية..

ومعَ الاستغلالِ الاميركي اللاإنساني لآلامِ الصينيينَ والايرانيينَ وحتى الاوروبيينَ ممن اُصيبوا بالكورونا ، كانت بكينُ تتحدى تحريضَ واشنطن عبرَ تساؤلاتٍ لا تخلو من إتهاماتٍ مبطّنةٍ للامريكي بنشرِ الفيروس في ووهان..

في لبنان ، اجراءاتٌ وقائيةٌ متصاعدةٌ للحدِ من انتشارِ الفيروس الذي سَجل اصاباتٍ ووَفَياتٍ جديدةً وسطَ آمالٍ بتكاملٍ رسميٍ وشعبيٍ يُخرجُ البلادَ من محنةٍ تَعجزُ دولٌ تحتلُ مراتبَ متقدمةً عالمياً على مواجهتِه…

مواجهةٌ تحتلُ اولويةً لدى اللبنانيينَ الذين يقاتلونَ على اكثرَ من جبهة ، وفي هذا الاطارِ تتحركُ الحكومةُ بكلِّ امكانياتِها لكنْ يتفننُ البعضُ من سياسيينَ ووسائلَ اعلاميةٍ بالاستثمارِ السياسي كما قالَ الرئيسُ حسان دياب الذي رأى انَ هذا البعضَ يتعاملُ معَ الاجراءاتِ المتخذةِ على قاعدة عنزة ولو طارت بسببِ النكاياتِ والحساباتِ غيرَ آبهٍ بالضررِ الكبيرِ اللاحقِ بالبلد..

بلدٌ يُكافحُ باللحمِ الحيِّ لمواجهةِ فيروس تُرصدُ له الملياراتُ وهنا كانت مطالبةٌ حكوميةٌ لبنانيةٌ للمنظماتِ الدوليةِ بتحملِ مسؤولياتِها حيالَ النازحينَ السوريينَ واللاجئينَ الفلسطينيينَ عبرَ تقديمِ الدعمِ الصحي الاستباقي فيما خصَ كورونا…

ومن مواجهةِ الفيروس الى مواجهةِ تفلتِ سعرِ صرفِ الدولارِ كانَ لقاءُ السرايِ الحكومي المالي وعلى اساسِه تمَ التأكيدُ على التعاميمِ السابقةِ حولَ ضرورةِ ان لا يتجاوزَ سعرُ صرفِ الدولارِ الثلاثينَ في المئةِ زيادةً عن سعرِ الصرفِ الرسمي تحتَ طائلةِ الملاحقة…

المصدر: قناة المنار