الامام الخامنئي: تأسيس مقر لمكافحة تفشي كورونا يأتي نظرا لوجود شواهد تشير الى احتمالية وجود هجوم بيولوجي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 20:48

الامام الخامنئي: تأسيس مقر لمكافحة تفشي كورونا يأتي نظرا لوجود شواهد تشير الى احتمالية وجود هجوم بيولوجي

منذ 1 ساعة 12 March، 2020
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