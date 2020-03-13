اليمن: عشرات الغارات لطيران العدوان على الجوف ومأرب وصعدة وحجة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاميركي الخميس، 39 غارة جوية على مناطق متفرقة في محافظات الجوف ومأرب وصعدة وحجة.

وأكد مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية 15 غارة جوية على مديرية حرض وغارتين على عزلة الطعن في مديرية بكيل المير بمحافظة حجة”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 10 غارات جوية مديرية صرواح في محافظة مأرب و7 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”، وأشار الى أن “طيران العدوان شن غارتين على شبكة الاتصالات في مديرية ساقين وغارة على أبراج شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بمديرية حيدان في محافظة صعدة”.

من جهة ثانية، أوضح المصدر أن “قوى العدوان واصلت خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، حيث استهدفت رقابة سيتي ماكس ب5 قذائف هاون أدت إلى اشتعال حريق داخل مبنى الرقابة”، واضاف أن “قوى العدوان قصفت بالمدفعية والرشاشات على شارع صنعاء وحارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية، كما قصفت قوى العدوان بـ13 قذيفة مدفعية على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا أدت إلى تضرر ممتلكات المواطنين”.

المصدر: موقع انصار الله