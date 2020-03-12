بلدية برج البراجنة أعلنت إقفال صالات ألعاب التسلية والمقاهي بسبب “كورونا”

أعلنت بلدية برج البراجنة في بيان لها الخميس “إقفال صالات ألعاب التسلية ومدن الملاهي والمقاهي ومراكز التدليك، وذلك انفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42/2020 ولقرار محافظ جبل لبنان رقم 116/2020 وحفاظا على سلامة المواطنين”.

وقال البيان إن “رئيس البلدية المحامي عاطف منصور أوعز إلى شرطة البلدية إقفال صالات ألعاب التسلية على أنواعها، صالات لعب الورق، صالات لعب الأطفال داخل المراكز التجارية وخارجها، مدن الملاهي على أنواعها، ملاعب الميني فوتبول على أنواعها المقفلة أو المكشوفة، مراكز التدليك، والمقاهي على أنواعها”، وتابع “فور إصدار الأوامر، قامت عناصر شرطة بلدية برج البراجنة بتوجيهات من مفوض الشرطة بإقفال المراكز المشار إليها أعلاه”.

ودعت البلدية من “أصحاب المؤسسات المستهدفة بالقرار التزام الإقفال تحت طائلة إلغاء التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة”، وتمنت على “الأهالي التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن غير الملتزمين بالقرار والاتصال على رقم هاتف المفوض على الرقم 03431768”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام