وزير الصحة: للإلتزام بالتدابير التي تصدر عن الجهات الطبية والمدنية بخصوص “كورونا”

أكد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن بعد إجتماعه مع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي ان “العمل على حماية المجتمع اللبناني، وأن الجميع يعمل على قدر عال من المسؤولية”، وشدد على “ضرورة الإلتزام بالتدابير والتوصيات التي تصدر عن الجهات والمرجعيات الطبية والمدنية”.

وأشار حسن إلى أن “اللجنة تتابع منذ اليوم الأول العمل، كما أنها تضيء على بعض الثغرات التي تساعد في أن يكون المشهد متكاملا”، وأكد “العمل على تحرير القرض المقدم من البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية”، وحيا “بعض المستشفيات الخاصة التي بادرت من تلقاء نفسها إلى تجهيز أقسام خاصة”.

وردا على سؤال حول موضوع إعلان حال الطوارئ، أوضح حسن ان “ما تم إعلانه بالأمس من قبل اللجنة الوطنية هو أشبه بطوارئ صحية مدنية لا عسكرية، وهناك إعتبارات عديدة لإعلان مثل هذه الحال”، واكد أن “الشعب اللبناني واع ويتحمل مسؤولياته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام