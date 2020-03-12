مصر: تصادم قطارين قادمين من الصعيد ووقوع العديد من الإصابات

شهدت منطقة روض الفرج في مصر تصادم قطارين قادمين من الصعيد، حيث أكدت مصادر طبية أن الحادث أدى إلى وقوع 13 مصابا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن الحادث أدى إلى وقوع 13 مصابا، حيث اصطدم قطار رقم 989 القادم من محافظة أسوان، بالقطار رقم 991 القادم من سوهاج، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

ولم تكشف هيئة السكك الحديدية في مصر عن تفاصيل الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث أوقفت الهيئة حركة القطارات بعد الحادث.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 مارس حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تتساقط أمطار غزيرة.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ”منخفض التنين” أو “منخفض القرن”، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

المصدر: روسيا اليوم