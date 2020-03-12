“تجمع العلماء”: للاسراع بالإجراءات القانونية التي تضبط تفلت الدولار

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان إن “إدخال البعض لوباء كورونا في بازار المناكفات الحزبية الضيقة، يتنافى مع أبسط القواعد الأخلاقية والمهنية والتي تساهم في نشر الذعر من أمر يمكن التعامل معه ضمن ضوابط تقررها الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الصحة”.

واضاف التجمع في بيان له الخميس ان “مسؤوليتنا الشرعية أن نعلن للمواطنين في لبنان أنه يجب عليهم شرعا الالتزام بالضوابط التي وضعتها الجهات الصحية، كي لا يكونوا مساهمين في انتشار المرض”، وتابع “نعلن أن المساهم في ذلك نتيجة لعدم التزامه بالضوابط مأثوم شرعا وقد يرتقي عمله هذا لمستوى الجريمة”.

ودعا التجمع “للاسراع في الإجراءات القانونية التي تضبط تفلت الدولار”، منوها “بالاتفاق الذي تم بين جمعية المصارف والقضاء الذي يؤمل منه تثبيت سعر الدولار”، وشدد على “ضرورة ملاحقة المتلاعبين بسعره في السوق السوداء وسوقهم أمام القضاء واتخاذ القرارات الحازمة بحقهم”.

كما دعا “وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام لجمع وسائل الإعلام كي يضعوا الضوابط التي تجب مراعاتها في هذه الظروف الحساسة إن على صعيد الكورونا أم على صعيد الأوضاع المالية والقيام بإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام