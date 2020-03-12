وزير الحرب الأمريكي: ترمب أعطى البنتاغون سلطة لإمكانية فعل ما ينبغي علينا فعله في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2020 - 18:42

وزير الحرب الأمريكي: ترمب أعطى البنتاغون سلطة لإمكانية فعل ما ينبغي علينا فعله في العراق

منذ 49 mins 12 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة