مصدر عسكري تركي لسبوتنيك: مقتل 4 جنود أتراك وجرح 8 آخرين في انفجار سيارة مفخخة برأس العين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 18:42

مصدر عسكري تركي لسبوتنيك: مقتل 4 جنود أتراك وجرح 8 آخرين في انفجار سيارة مفخخة برأس العين

منذ 55 mins 12 March، 2020
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