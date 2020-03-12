القيادة المركزية الأميركية تعلن ان الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي الذي ادى لمقتل 3 وإصابة 12 من قوات الاحتلال نفذته على الأرجح “جماعات شيعية” (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 16:28

القيادة المركزية الأميركية تعلن ان الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي الذي ادى لمقتل 3 وإصابة 12 من قوات الاحتلال نفذته على الأرجح “جماعات شيعية” (روسيا اليوم)

منذ 28 mins 12 March، 2020
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