سلسلة اجراءات في بلدية الهرمل للحد من انتشار “كورونا”

أصدر رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر قرارا اداريا، قضى باقفال المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية والمكتبات العامة والحدائق ومنع التجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وجاء في القرار:

“المادة الاولى: إلتزاما بمقررات اللجنة الصحية المنبثقة عن مجلس الوزراء، تقفل جميع المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية والمكتبات العامة والحدائق.

– المادة الثانية: تمنع التجمعات في الأماكن العامة والاسواق.

– المادة الثالثة: الطلب من رجال الدين وائمة المساجد وكل المعنيبن إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إقامة صلاة الجماعة والتجمعات في دور العبادة وتوعية الناس على مخاطر الوباء وضرورة التخفيف من المناسبات الاجتماعية ومراسم التأبين للأقارب وإقامة المناسبات الدينية، كذلك تجنب الزيارات والتجمعات في المنازل.

– المادة الرابعة: يطلب من النازحين السوريين التزام مخيماتهم ومنازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى، كما يمنع على اللبنانيين الدخول إلى مخيمات النازحين باستثناء العاملين الصحيين المخولين بذلك حرصا على سلامة الجميع.

– المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور نشره.

– المادة السادسة : يبلغ هذا القرار لمكتب الصحة والقوى الأمنية والمخاتير بواسطة قائمقام الهرمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام