الرئيس عون في الجلسة: من المطلوب الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 16:28

الرئيس عون في الجلسة: من المطلوب الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري

منذ 32 mins 12 March، 2020
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