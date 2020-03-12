مراسل المنار: قرر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة وحجم الانترنت مجانا حتى آخر نيسان لمشتركي اوجيرو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 16:28

مراسل المنار: قرر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة وحجم الانترنت مجانا حتى آخر نيسان لمشتركي اوجيرو

منذ 32 mins 12 March، 2020
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