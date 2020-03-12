مراسل المنار: جرى التشديد من مجلس الوزراء على اهمية الحجر المنزلي في هذه المرحلة كما تقرر تعزيز الاجراءات على معبر المصنع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2020 - 16:28

مراسل المنار: جرى التشديد من مجلس الوزراء على اهمية الحجر المنزلي في هذه المرحلة كما تقرر تعزيز الاجراءات على معبر المصنع

منذ 33 mins 12 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة