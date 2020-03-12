مراسل المنار: جرى التشديد من مجلس الوزراء على اهمية الحجر المنزلي في هذه المرحلة كما تقرر تعزيز الاجراءات على معبر المصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 16:28
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وزارة الصحة اللبنانية: وفاة جديدة جراء كورونا لمصاب بمستشفى سيدة المعونات ما يرفع الوفيات إلى 3 ومجموع الإصابات إلى 66
وزير الصحة حمد حسن: فحص فيروس كورونا مجاني لكلّ الحالات المشتبه بإصابتها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي
وزير الصحة: بناء على عدد الحالات المشخصة منذ 3 أسابيع لا يزال لدينا القدرة الاستيعابية الكاملة لنقوم بواجباتنا الطبية
الرئيس عون: الحكومة تتخذ كل الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره عبر تدابير وقائية على أكثر من صعيد
الرئيس عون: الحكومة تعمل بخطى سريعة لإنجاز الخطة الإصلاحية للنهوض الاقتصادي والعمل بدء لتنفيذ خطة الكهرباء
وزيرة الإعلام: تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جارٍ على قدم وساق لاستقبال إصابات بفيروس كورونا
وزيرة الإعلام: مجلس الوزراء قرر مضاعفة سرعة الإنترنت والسعة على شبكة أوجيرو لغاية آخر نيسان ضمن الإمكانيات المتاحة
رئاسة الجامعة اللبنانية: استمرار تعليق الدروس والامتحانات بكافة الكليات والفروع حتى إشعار آخر واستمرار الأعمال الإدارية
مصرف لبنان: الأوراق النقدية لا تشكل بحد ذاتها سبباً لانتقال العدوى بفيروس كورونا من شخص إلى آخر
وزير المال: الحكومة ستبقي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار للمدى المنظور وهدف ربط سعر الصرف هو درء التضخم
وزير المال: الخطة المالية الاقتصادية للبنان ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع
انتهاء اجتماع السراي مع الصيارفة وقرار بالملاحقة القانونية لمخالفي تعميم مصرف لبنان لناحية السقف الأعلى لسعر الصرف
المدير العام للطيران المدني بالتكليف يطلب وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا
وزارة الصحة في كيان العدو: ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 100 حالة والمخاوف بشأن انتشار الوباء آخذة في التصاعد
الأمين العام للأمم المتحدة: فيروس كورونا المستجد يمثل تهديداً مشتركاً نواجهه جميعاً وعلينا توحيد الجهود للحد من تفشيه
ظريف يبعث رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب برفع العقوبات الأميركية عن إيران وتتضمن قائمة بأدوية ومعدات لمواجهة كورونا
الصين تعلن أنها تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا والبدء برفع القيود على الإنتاج وتخفيفها على السفر إلى بعض المناطق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن حظراً للسفر من وإلى أوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوماً بسبب انتشار فيروس كورونا
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية انتشاره إلى 84
الخارجية الروسية: جميع الأطراف المعنية تلتزم بوقف إطلاق النار في إدلب والغارات الإسرائيلية ضد سوريا تزيد التوتر
كتائب حزب الله العراق: على الاحتلال تحمل نتائج وجوده غير الشرعي في العراق والاستخفاف بإرادة العراقيين لن يكون بلا ثمن
القيادة المركزية الأميركية: الأميركيان والبريطاني الذين قتلوا في قصف صاروخي بالعراق هم من أفراد قوات التحالف
بورصة نيويورك توقف التداول للمرة الثانية خلال أسبوع بعد تسجيل مؤشر داو جونز انخفاضاً حاداً تجاوز 7 بالمئة عند الافتتاح
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مراسل المنار: جرى التشديد من مجلس الوزراء على اهمية الحجر المنزلي في هذه المرحلة كما تقرر تعزيز الاجراءات على معبر المصنع
منذ 33 mins
12 March، 2020
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