مراسل المنار: مجلس الوزراء وضع على طاولته التحضيرات في المستشفيات الحكومية في المناطق لاستقبال مصابي كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2020 - 16:28

مراسل المنار: مجلس الوزراء وضع على طاولته التحضيرات في المستشفيات الحكومية في المناطق لاستقبال مصابي كورونا

منذ 33 mins 12 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة