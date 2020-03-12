وزيرة الإعلام: أبلغَنا وزير المالية عن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 % اي حوالي 300 مليار ليرة وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2020 - 16:28

وزيرة الإعلام: أبلغَنا وزير المالية عن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 % اي حوالي 300 مليار ليرة وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً

منذ 34 mins 12 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة