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March 12 2020 - 16:28

مجلس الوزارء اللبناني يثبت سعر البنزين

منذ 46 mins 12 March، 2020
الحكومة اللبنانية
لبنان

قرر مجلس الوزراء اللبناني تثبيت سعر البنزين على ما هو عليه كي لا يتأثر بإنخفاض السعر العالمي.

وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في حديث لها بعد جلسة المجلس الخميس إن “كل العالم يعاني من انتشار فيروس كورونا ولبنان ليس جزيرة معزولة والحكومة اتخذت كل الاجراءات الممكنة منذ البداية”.

واضافت عبد الصمد “رئيس الحكومة حسان دياب قال إن كورونا أصبح أولوية لدى اللبنانيين وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، مؤكدا ضرورة المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا وندد بحملة التهويل الحاصلة”.

وأعلنت عبد الصمد ان “تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق لمواجهة فيروس كورونا وغير صحيح أن لبنان تأخر في الإجراءات ضد كورونا”.

وأشارت عبد الصمد الى ان “وزيرة العدل ماري كلود نجم نوهت بعمل مجلس القضاء الاعلى، ولفتت الى انها وجهت للمجلس ملاحظات في شأن التشكيلات مع رفضها التام في الدخول في الاسماء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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